بالفيديو والصور.. مقاعد فاخرة بديلة للحالية في صالة سينما مركز الملك عبدالله

عادل الحربي(صدى):

أوضح مقطع فيديو، طبيعة وشكل المقاعد التي ستكون في صالحة سينما مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، بدلًا من المقاعد الحالية المؤقتة.

وأظهر الفيديو، المقاعد البديلة والتي تمتاز بنوعيتها الفاخرة وتعدد وضعيات المقاعد فيها، حيث سيتم تركيبها من قبل شركة amc العالمية في صالة السينما الأولى بالمملكة.

ومن الجدير بالذكر، إنه افتتحت، أمس الأربعاء، السينما بشكل رسمي بالتعاون بين وزير الإعلام عواد العواد ومسؤولو شركة AMC ، وبحضور رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع رضا الحيدر.