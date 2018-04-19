سحب قرعة البطولة العربية للأندية في جدة الثلاثاء

نواف السالم(صدى):

تنطلق مراسم سحب قرعة البطولة العربية للأندية في مدينة جدة، الثلاثاء المقبل، وذلك بحضور ممثلي الأندية المشاركة، وتحت إشراف الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد العربي الذي يترأسه رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، قبل أسبوع، توقيع 30 ناديًا اتفاقيات المشاركة في البطولة التي ستنطلق بين أغسطس 2018 و أبريل 2019، بينما ستحدد تصفيات هوية الناديين الـ31 والـ32.

ومن الجدير بالذكر، أن النادي الفائز بلقب البطولة يحصل على 6 ملايين دولار، كما يحصل الثاني على 2.5 مليون دولار، بينما ستحصل باقي الأندية على مكافآت تختلف حسب مراكزها.