بالفيديو.. ” العصيمي ” يعلق على معاقبة المعلمات للطالبات بسبب العباءة

نايف السالم(صدى):

علّق المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، على واقعة معاقبة المعلمات للطالبات لعدم ذهابهن بالعباءة، مؤكدًا أنه تم فتح التحقيق في مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر مجموعة من الفتيات يتجمهرن داخل مدرسة 47 المتوسطة للبنات في الرياض، حاملات لافتات مكتوب عليها ” حجابي تاج راسي.. شعيرة لن تندثر ” .

وقال ” العصيمي ” متابعًا: ” اتخذنا الخطوة التي تليق، وهو ما قرره وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، وبناء عليه يتخذ الإجراء المناسب الذي يتوازى فعلا مع حجم الخطأ. ”

وأوضح متحدث التعليم أن المدرسة ليس لها علاقة بما يتعلق بالأمور الفكرية، والفقهية، وليست مسؤولة عن محاسبة الفتيات على شكل ملابسهن ووجوب أن تكون العباءة على الرأس، مؤكدًا أن المهم هو الستر.