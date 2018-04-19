إسلام 4 عاملات فلبينيات في ملتقى ” خير زاد ” بقلوة

حامد العمري(صدى):

اختتم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقلوة مساء امس الأربعاء ملتقى( خير زاد ) النسائي الذي نظمه القسم النسائي بالمكتب ، واستمر الملتقى لمدة يومين بقاعة الفيصل للاحتفالات بالغبشة .

تنوعت البرامج بالملتقى مابين : محاضرات دينية وعلمية ودورات تدريبية تطويرية ، ومسابقات ثقافية وهدايا يومية.

وفي ختام الملتقى أعلن أربع عاملات من الجنسية الفلبينية إسلامهن ، أمام بهجة عارمة علت وجوه الحضور ، وتم تكريمهن وتكريم كفلائهن وسط حضور نسائي مميز داعين الله لهنّ بالثبات .

وقد عبر مدير المكتب الشيخ / إبراهيم بن علي آل خاتم ، عن سعادته الغامرة بما شهده الملتقى من نجاح باهر ، كان نتاجه إسلام عدد من العاملات المنزلية ، كما قدم شكره وتقديره لمالك قاعة الفيصل الأستاذ/ محمد عطية معيض الغبيشي الذي استضاف هذا الملتقى بالقاعة دون مقابل .

