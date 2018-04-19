فوزير: التغيير المستمر لمدربين النصر أضعف الفريق

ماجد محمد(صدى):

أوضح اللاعب المغربي محمد فوزير، المحترف بصفوف نادي النصر، أن كثرة تغيير المدربين في الفريق أدت إلى عدم استقراره واضعافه.

وقال ” فوزير ” أنه رأى في النصر ما لم يره طوال مسيرته الكروية؛ لافتًا إلى: ” عشت مع 4 مدربين في النصر مقابل مدربين طيلة حياتي، وتغيير مركزي قيدني في البداية والآن اعتدت على ذلك، ولم نحصد الألقاب بسبب كثرة التغييرات على المستوى الإداري والفني، وأرى بأن كارينيو سيعطي إضافة كبيرة للنصر. ”

وعلى جانب آخر، أشار اللاعب المغربي إلى إن: ” كل الظروف ملائمة للتأقلم في أجواء السعودية، ولكن كنت أجد صعوبة بالتأقلم في النوم في البداية. ” ، مضيفًا: ” جمهور النصر ساندني منذ البداية وأخجل منهم لعدم حصدنا للبطولات، كما تأسفت على رحيل سعد لكرو من النصر. ”