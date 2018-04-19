صناعة النفط: لا مانع من وصول سعره إلى 100 دولار

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر في صناعة النفط بالمملكة، أن المملكة لا تمانع أن يصل سعر النفط إلى 80 دولاراً أو حتى 100 دولار للبرميل.

وأوضح الخبراء أن هذا الأمر يعني أن المملكة لا ترغب في حدوث أي تغييرات في اتفاق خفض الإمدادات، والذي كان هدفه الأساسي، خفض المخزونات العالمية دون متوسط الخمس سنوات بات قريبًا.

يذكر أن أسواق النفط كانت قد سجلت أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2014، رغم التوترات الجيوسياسية الخاصة باحتمال فرض عقوبات على إيران، وعلى روسيا.

ارتفعت أسعار برنت حتى تجاوزت الـ74 دولاراً، بنحو 0.5%، في تمام الساعة 8:12 بتوقيت جرينتش.