  • الخميس 19

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. طائرات التحالف العربي تدمر قاعدتي إطلاق صواريخ لـ ” الحوثيين “

طائرات التحالف العربي تدمر قاعدتي إطلاق صواريخ لـ ” الحوثيين “

طائرات التحالف العربي تدمر قاعدتي إطلاق صواريخ لـ ” الحوثيين “
فهمي محمد(صدى):

تمكنت طائرات التحالف العربي، من تدمير قاعدتي إطلاق صواريخ، تابعين لمليشيات الحوثي الإيرانية، في البيضاء.

وعن القواعد التي تم إطلاق الصواريخ عليها، إحداهما بالقرب من ” معسكر اللواء 26 حرس جمهوري سابقًا ” ، والثانية في منطقة ” الوهبية ” ، كما تم قصف عربة من نوع ” بي. إم. بي ” .

وفي سياق آخر، شنت قوات التحالف العربي صباح اليوم الخميس، هجومًا بمختلف الأسلحة، على مواقع لمليشيات الحوثي الإرهابية، في عدد من المرتفعات المطلة على منطقة فضحة بمديرية ” الملاجم ” ، أحد أهم مراكز تجمع مليشيات الحوثي في المحافظة.


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *