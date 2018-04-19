طائرات التحالف العربي تدمر قاعدتي إطلاق صواريخ لـ ” الحوثيين “

فهمي محمد(صدى):

تمكنت طائرات التحالف العربي، من تدمير قاعدتي إطلاق صواريخ، تابعين لمليشيات الحوثي الإيرانية، في البيضاء.

وعن القواعد التي تم إطلاق الصواريخ عليها، إحداهما بالقرب من ” معسكر اللواء 26 حرس جمهوري سابقًا ” ، والثانية في منطقة ” الوهبية ” ، كما تم قصف عربة من نوع ” بي. إم. بي ” .

وفي سياق آخر، شنت قوات التحالف العربي صباح اليوم الخميس، هجومًا بمختلف الأسلحة، على مواقع لمليشيات الحوثي الإرهابية، في عدد من المرتفعات المطلة على منطقة فضحة بمديرية ” الملاجم ” ، أحد أهم مراكز تجمع مليشيات الحوثي في المحافظة.