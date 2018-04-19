رايز اب ومهرجان الألوان.. أبرز فعاليات ” الترفيه “

نورة الشهري(صدى):

تدشن الهيئة العامة للترفيه، عدة مناسبات ترفيهية، في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، في مختلف مناطق المملكة، لذا وفي هذا السياق، سنستعرض أبرز هذه الفعاليات:

– فعالية ” رايز اب ” : وهي فعالية شاطئية للعائلات والأفراد، في الفترة من 18 لـ 21 أبريل، في كورنيش جدة.

– فعالية ” مهرجان الألوان ” : في الفترة من 19 لـ 21 أبريل، في طريق الملك عبد العزيز ” أرض أسوة ” .

– فعالية ” هانتد لاند ” : حيث تواصل نشاطاتها لعشاق الإثارة والرعب، في مطار ” بنبان ” ، في الفترة من 19 لـ 21 أبريل.

– فعالية ” عالم أزرق ” : تُقام بمحطة الشركة السعودية، للخطوط الحديدية ” سار ” ، والتي تحتفل بذوي التوحد وأسرهم.