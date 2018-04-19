بالفيديو.. هيفاء وهبي تثير ضجة بملابسها المكشوفة ورقصها في كليبها الجديد

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب طرح كليب أغنيتها الجديدة ” توتة ” عبر اليوتيوب .

وظهرت هيفاء في معظم مشاهد الكليب وهى ترقص على الأغنية، مرتدية ملابس قصيرة ومكشوفة، أثارت بها الجدل بين جمهورها.

يٌشار إلى أن الأغنية من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامى بلازن.