نقاط هامة بكتيب دليل السيارة

متابعات(صدى):

كشف خبراء في مجال السيارات عن ابرز 10 نقاط في كتيب دليل السيارة ، يجب على السائق أو صاحب السيارة الإطلاع عليها لتزويده بالمعلومات عن سيارته .

1-إعدادات السيارة

كل سيارة جديدة يتم طرحها في الأسواق، تضيف الشركات المصنعة لها ميزة تقنية أحدث لتتميز بها عن الفئات الأقدم منها.

لذلك فمن خلال الكتيب سوف تعرف تلك المميزات ومنها ضبط إضاءة السيارة، ونظام الصوت بها، وضبط مقعد القيادة والمقود وغيرها، ودون قراءة دليل السيارة والتعرف على الخيارات المتاحة وطرق ضبطها، لن تتمتع بجميع إمكانيات سيارتك الجديدة.

2-نصائح لقيادة أفضل

منذ أن كان لكل سيارة في العالم بعض نقاط الضعف، توجب على كل شركة أن تمنح مالك سيارتها دليلًا إرشاديًّا كي يحصل على أفضل قيادة للسيارة الحالية التي يملكها.

3-كيفية فحص السوائل

تختلف طرق فحص سوائل السيارة حسب نوعها، فهناك بعض السوائل يجب أن يتم فحصها والسيارة ساخنة، مثل زيت ناقل الحركة، وهناك زيوت يجب فحصها ومحرك السيارة بارد مثل زيت المحرك.

4-حلول للمشاكل الشائعة

دليل سيارتك يحتوي على العديد من النصائح والحلول للمشكلات الأكثر شيوعًا التي قد يتعرض لها قائد السيارة، ويمكن حلها بصورة بسيطة.

5-المعلومات الفنية

جميع المعلومات الفنية حول السيارة تجدها في كتيب السيارة، من أبعاد السيارة ووزنها، ودرجة الدهان وحمولة السيارة، وقوة المحرك وسعته وغيره.

6-أنسب ضغط للإطارات

ليست جميع الإطارات لها ضغط واحد ولكن تختلف حسب نوع الإطار ومقاسه، وإطلاعك على كتيب الدليل سوف يوضح لك الضغط المثالي للسيارة.

7-تنظيف السيارة

السيارة تحتوي على مجموعة من المواد المختلفة، سواء المعادن أو البلاستيك أو الباغ أو الجلد والفايبر، وغيرها من المواد الأخرى، ولكل منها طريقة للتنظيف تختلف عن الأخرى، وكتيب السيارة يحتوي على طرق التنظيف الآمنة الموصى بها.

8- وظائف بعض الأشياء

تغيير موديل السيارات وفئاتها، تصطحبه إضافة بعض الأدوات والمفاتيح التي يكون لها وظائف إضافية بهدف توفير الراحة لقائد السيارة والإمكانيات للسيارة نفسها، ودليل السيارة يحتوي خريطة كاملة لمفاتيح السيارة، ووظيفة كل منها والنصائح والتحذيرات الخاصة بها.

9-الأضواء التحذيرية في لوحة القيادة:

مع تعدد إمكانيات السيارة ومع الموديلات الجديدة تختلف اللمبات التحذيرية، عن السيارات الاخرى لذلك ستكون هناك بعض اللمبات التي لم تصادفها من قبل.

10-ضمان المصنع

كل شركة تضمن سيارتها ضد عيوب الصناعة، ولكن يختلف ما يشتمل عليه ضمان كل شركة عن الأخرى، ولذلك عليك التحقق من الأمر من خلال مراجعة دليل السيارة الذي يحتوي على ما يشمله ضمان الشركة ضد عيوب الصناعة.