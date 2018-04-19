بالفيديو والصور.. صاحب أول جهاز عرض سينمائي بالمملكة يوضح تاريخه

نايف السالم(صدى):

كانت دور العرض السينمائي قبل نصف قرن منتشرة في المملكة على بساطتها؛ حيث دخلت عن طريق الشركات الأجنبية والسفارات، التي وفدت للعمل في ذلك الوقت؛ ثم تم منعها قبل 40 عامًا لتصبح تراثًا تاريخيًا.

وقال ” إبراهيم الحرز ” صاحب أول جهاز عرض سينمائي بالمملكة، والذي يحفظ في متحف شخصي متنقل بالمنطقة الشرقية أن: هذا الجهاز القديم كان يستخدم لعرض السينما بطريقة بدائية في أرامكو، وغيرها من مواقع العرض قبل أكثر من 60 عامًا، لافتًا إلى إنه تم استيرادها من أمريكا، ولها طريقة معينة في التشغيل وأشرطة دائرية كبيرة تحتوي على أفلام أثرية.

وأوضح العم إبراهيم الحرز متابعًا: ” قمت بشراء هذا الجهاز الأثري وأصبح لافتًا للنظر في معرضي المشارك به في مهرجان الساحل الشرقي، فكانت الاستفسارات عن طريقة تشغيله وحجم العرض وتاريخه النادر. ”