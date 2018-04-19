قوات التحالف تنجح في قتل أخطر قادة تنظيم القاعدة باليمن
نجحت قوات مدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، في قتل اثنين من قاة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.
وأعلن مركز التواصل الدولي، عن مقتل القياديين من التنظيم الإرهابي خلال مداهمة بمحافظة أبين جنوب البلاد، مشيراً إلى أنهما: مراد عبدالله محمد الدوبلي، وحسن باصريع ” .
ووصف المركز التابع لوزارة الثقافة والإعلام، القتيلين بأنها من أخطر قادة فرع التنظيم في اليمن، والمعروف باسم ” تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ” .
وأوضح المركز أنهما سقطا في اشتباك مع قوات تدعمها الإمارات، وهي أهم أعضاء التحالف العربي.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله ينصر قواتنا في اليمن، نهاية الحوثيين الإيرانيين باتت قريبة؛ خسائرهم أصبحت كبيرة تحت مدافع وغارات التحالف والجيش اليمني
طلال[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 37 دقيقة
الحوثين وإيران وقطر..الله ياخددهم وينتقم منهم انتقام شديد، يقتلون الأبرياء في حربهم وفي النهاية يتهمون المملكة بقتلهم
طلال[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 37 دقيقة
الحوثين وإيران وقطر..الله ياخددهم وينتقم منهم انتقام شديد، يقتلون الأبرياء في حربهم وفي النهاية يتهمون المملكة بقتلهم
ماجد[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 25 دقيقة
على مدار السنوات الماضية ننتظر ثمار التحالف العربي في اليمن، واعتقد أن سقوط المليشيا الإرهابية وحصد الثمار أصبح قريبا باذن الله