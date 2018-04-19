قوات التحالف تنجح في قتل أخطر قادة تنظيم القاعدة باليمن

فهمي محمد(صدى):

نجحت قوات مدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، في قتل اثنين من قاة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.

وأعلن مركز التواصل الدولي، عن مقتل القياديين من التنظيم الإرهابي خلال مداهمة بمحافظة أبين جنوب البلاد، مشيراً إلى أنهما: مراد عبدالله محمد الدوبلي، وحسن باصريع ” .

ووصف المركز التابع لوزارة الثقافة والإعلام، القتيلين بأنها من أخطر قادة فرع التنظيم في اليمن، والمعروف باسم ” تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ” .

وأوضح المركز أنهما سقطا في اشتباك مع قوات تدعمها الإمارات، وهي أهم أعضاء التحالف العربي.