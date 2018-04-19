باحثون يكشفون الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض السكري

واشنطن(صدى):

أجرى باحثون في جامعة إلينوي بشيكاغو ، دراسة جديدة لرصد العلاقة بين 3 عناصر تؤثر على مرض السكري ، وهي توقيت الذهاب إلى الفراش وموعد تناول الإفطار، والبدانة .

وكشفت الدراسة أن النوم حوالي 5,5 ساعة في اليوم ، والذهاب إلى الفراش متأخراً ، وايضا تناول الإفطار بعد الـ 9 صباحاً ، يزيد خطر الإصابة بالسكري، ويزيد صعوبات التحكم في نسبة السكر بالدم بطرق طبيعية ، ما يجعلها من الأسباب الرئيسية للإصابة بالمرض .

وفي هذا الصدد حذر الباحثون مرضى السكري ومن لديهم خطر الإصابة به من السهر وتأخير موعد الإفطار ، لتأثير ذلك السلبي على عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، ويزيد من خطر الإصابة بالسكري، ويزيد من بدانة المريض في حال الإصابة.