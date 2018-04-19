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بلدية العويقيلة تستنفر جهودها تزامنا مع حملة التشوه البصري

بلدية العويقيلة تستنفر جهودها تزامنا مع حملة التشوه البصري
سعيد العجل(صدى):

كثفت بلدية محافظة العويقيلة اعمالها اليومية بالتزامن مع خطة الستة أسابيع المكثفة لازالة التشوه البصري بالمحافظة والقرى التابعة لها , وتضمنت الاعمال رفع وازالة الانقاض داخل الاحياء السكنية وتكسير وازالة الاحجار الكبيرة بالمخطط التوسعي وكذلك ازالة المخلفات في سوق واحواش الماشية , كما قامت البلدية بازالة المشوهات البصرية بالتعاون مع مكتب التعليم بطمس الكتابة على الجدران .

كما قامت البلدية بالتعاون مع شرطة المحافظة بازالة المظلات والهناقر والصفائح وحظائر الماشية داخل الاحياء السكنية , بالاضافة الى اعمالها اليومية المعتادة من اعمال نظافة عامة ورش المبيدات وتعقيم الحاويات وتهيئة الحدائق العامة بالمحافظة , وكذلك الاعمال المناطة بقسم صحة البيئة من جولاتها الصباحية والمسائية على المحلات التجارية والمطاعم والملاحم والمستودعات .

كما دشنت البلدية خلال الايام الماضية حملة للنظافة العامة برعاية محافظ ومسئولي الادارات الحكومية بالمحافظة , تم خلالها توزيع المطبوعات والبروشورات التوعوية على المواطنين في الشوارع والمرافق العامة وكذلك توزيع اكياس النظافة على منازل المواطنين واستبدال الحاويات التالفة بالمحافظة والقرى التابعة لها , بالاضافة الى تزويد المدارس والادارات الحكومية بالبروشورات واكياس النظافة وسلات المهملات .

جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس بلدية محافظة العويقيلة ” محمد بن هلان الورده ” والذي أكد استمرار الاعمال بشكل يومي وحث المواطنين الى التعاون مع البلدية للرقي بالمحافظة وازالة جميع المشوهات البصرية.

 

 

 


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