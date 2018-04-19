مؤمن زكريا يتسبب في انقسام جماهير الأهلي

نواف السالم(صدى):

تسبب المحترف المصري مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في حدوث انقسام بين جماهير النادي ما بين مؤيد لبقاءه وماعرض لفكرة استمراره بالفريق.

وقدّم المحترف المصري، أداءّ متميزاً مع النادي منذ انضمامه إلى صفوفه، حيث ساهم في تحقيق الفوز على حساب الجزيرة الإماراتي، ضمن واحدة من أفضل مبارياته مع الأهلي.

وسجَّل مؤمن زكريا، الهدف الثاني للفريق الجداوي، في مباراة ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، ما عزَّز صدارة الأهلي للمجموعة.

وحصل ” زكريا ” على جائزة أفضل لاعب في اللقاء، وبذلك أصبح هذا الهدف هو الثالث له في دوري أبطال آسيا، والسادس مع الأهلي في كافة المسابقات.

من جانبه، أكد ريبروف، أن مؤمن زكريا يعد بديل ناجح في الدقائق التي يشارك بها، ودائمًا ما يصنع الفارق في النواحي الهجومية.

يذكر أن الأهلي سيلتقي السد القطري في ذهاب دور الـ16 في 7 مايو المقبل، و يستضيفه في لقاء الإياب بعدها بأسبوع.