3 أمور عليكِ فعلها قبل الذهاب إلى مصفف الشعر

متابعات(صدى):

قالت خبيرة تجميل ، انه هناك بعض الأمور الأساسية التي تجهلها النساء عند الذهاب لمصففي الشعر ، مؤكده ، أنه على السيدة القيام ببعض الأمور قبل الذهاب لصالونات التجميل خاصة غذا كان الهدف هو العناية بشعرها أو تغيير لونه أو قصة جديدة .

ومن هذه الأمور :

عدم استخدام أي منتجات

ليس من المستحبّ زيارة مصفّف الشعر، إذا كنتِ تضعين منتجاً ثقيلاً للعناية بالشعر، بل يجب أنْ يكون شعركِ خالياً من أي منتج، ومنها كريمات الشعر، وخاصة إذا كنتِ تنوين تغيير لون شعركِ، حتى يكون اللون مضبوطاً وفعالاً ومتساوياً.

قرّري ما ترغبين

عليكِ قبل الذهاب إلى مصففكِ أنْ تقرّري ما ترغبين فعله، مثل اللون الذي تريدينه، أو قصّة الشعر التي قررتِ اعتمادها، أي أنْ تختاري مسبقاً المظهر الذي تريدين أنْ تكوني عليه، ويكون محبباً لكِ، ولا مانع من مناقشة ذلك مع مصفّفكِ الخاص الذي تثقين برأيه.

الشَّعر النظيف

يجب أنْ تحرصي على أنْ يكون شعركِ نظيفاً وجافاً قبل الذهاب إلى المصفّف، ومن هنا ضرورة غسل شعركِ في اليوم السابق من الزيارة، حتى تحصلي على لون الشعر الذي ترغبينه عند صبغه دون أي أخطاء.