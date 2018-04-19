ارتفاع سعر النفط إلى أعلى مستوى له منذ 2014

علي القحطاني(صدى):

أظهرت البيانات الأسبوعية لمخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من المشتقات النفطية تراجعًا واضحًا في هذه المخزونات؛ ما دفع إلى ارتفاع سعر برميل النفط، أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2014.

وارتفع سعر الخام الخفيف ” لايت سويت كرود ” تسليم مايو 1.95 دولار في نيويورك؛ ليغلق على 68.47 دولارًا، وهو أعلى سعر له منذ الأول من ديسمبر 2014، بينما أغلق سعر برميل برنت بحر الشمال، تسليم يونيو على 73.48 دولارًا في لندن؛ مرتفعًا بمقدار 1.90 دولار، وذلك بالمقارنة مع السعر الذي أغلق عليه الثلاثاء؛ حيث سجل أعلى سعر له منذ 26 نوفمبر 2014.