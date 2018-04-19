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” البيئة ” ترفع الحظر عن استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من هولندا وسويسرا

” البيئة ” ترفع الحظر عن استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من هولندا وسويسرا
سعيد العجل(صدى):

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر المؤقت الذي فرضته على استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من هولندا وسويسرا.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي أن رفع الحظر جاء بناء على متابعة الوضع الصحي البيطري في دول العالم، من خلال موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) إذ تبين عدم تسجيل إصابات جديدة بمرض فقر الدم المعدي الخيلي في كل من هولندا وسويسرا خلال الثلاث أشهر الماضية.


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