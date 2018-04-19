سوق المقاولات يقترب من الانتعاش والتخلص من مرحلة الركود

عادل الحربي(صدى):

صرح المهندس فهد النصبان، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، بأن سوق المقاولات تجاوز مرحلة الانكماش، التي عانى منها خلال السنوات الماضية.

وأوضح ” النصبان ” أن مرحلة الركود التي دخل فيها القطاع، أوشكت على نهايتها، مضيفًا:

” القطاع يلحظ عليه في الوقت الحالي، بوادر انتعاش جيدة، إبان الإعلان عن مشاريع الدولة التنموية الجديدة ” .

كما لفت الانتباه إلى أن السوق، تستحوذ تقريبًا على 6% من إجمالي الناتج المحلي السعودي، ويعمل بها نحو 300 ألف مواطن، منهم 35 ألف مهندس.

من الجدير بالذكر أن منشآت هذا القطاع، تمثل نحو 20% من إجمالي المنشآت المسجلة بالمملكة، حيث بلغ عددهم نحو 120 ألف منشأة، ويعمل نحو 4.5 مليون عامل بناء.