أطباء يحذرون من تناول الحامل والأطفال لهذه الأجبان

نورة الشهري(صدى):

كشفت عدد من الأطباء بأتحاد الصيادلة الألمانى، أنه هناك أنواع من الأجبان ، مٌضره للحامل والأطفال حتى عمر 5 سنوات ، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

وأكد الصيادلة ، أن الأجبان المصنوعة من الحليب الخام ، تؤدي لإصابة الحامل بعدوى اللستيريا خاصة خلال الثلث الأخير من الحمل، إلى حدوث ولادة مبتسرة أو ولادة جنين ميت، كما يمكن أن تنتقل البكتيريا إلى الجنين وتتسبب في إصابته بالتهاب الدماغ أو التهاب السحايا.

وأضافوا ، أنه من أنواع هذه الأجبان الضارة المصنوع من الحليب الخام، مثل الكامامبير والإمنتال والروكفور ، والسبب في ذلك أن الجبن المصنوع من الحليب الخام لا يخضع لعملية البسترة، وإنما يتم تسخينه حتى 40 درجة مئوية كحد أقصى، وبالتالي لا توجد به بكتيريا غير ضارة وخمائر فحسب، بل قد يحتوي أيضاً على بكتيريا اللستيريا أو بكتيريا السالمونيلا أو البكتيريا الإشريكية القولونية.