الأهلي المصري يتقدم بطلب رسمي لضم السومة ولاعب الهلال

نواف السالم(صدى):

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي المصري، حسام البدري، عن تمسكه بالتعاقد مع اللاعب السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج ” مع شوبير ” ، حيث كشف عن طلبه التعاقد مع السومة وأشرف بن شرقي رسمياً، من أجل دعم خط هجوم الفريق الموسم القادم.

وأشار إلى أنه في حال التعاقد مع السومة، فسيتم السماح لأحد الثلاثي ” علي معلول، جونيور أجايي، وليد أزارو ” بالرحيل، مؤكداً أن الأهلي سيحاول مع السومة أكثر من مرة.