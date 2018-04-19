الأهلي المصري يتقدم بطلب رسمي لضم السومة ولاعب الهلال
أعلن المدير الفني للنادي الأهلي المصري، حسام البدري، عن تمسكه بالتعاقد مع اللاعب السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج ” مع شوبير ” ، حيث كشف عن طلبه التعاقد مع السومة وأشرف بن شرقي رسمياً، من أجل دعم خط هجوم الفريق الموسم القادم.
وأشار إلى أنه في حال التعاقد مع السومة، فسيتم السماح لأحد الثلاثي ” علي معلول، جونيور أجايي، وليد أزارو ” بالرحيل، مؤكداً أن الأهلي سيحاول مع السومة أكثر من مرة.
عبدالله[ عدد التعليقات: 674 ] نشر منذ 55 دقيقة
بالنسبه للسومه فلم يعد منه فائدة للاهلي، وسيتخلـى الاهلي عنه. لانه في السابق كان يؤدي مستويات عاليه من اجل الاحتراف في الدوري الاوربي وحين ايقن ان لا مكان له هناك، لم يعد يهتم كثيرا بمستواه. فلذلك لن يتمسك الاهلي السعودي به. وسيستثمر المبلغ في جلب لاعب افضل.
اما ابن شرقي، فأظن انه لن يتخلى عن الهلال من اجل الاهلي المصري مهما كانت المغريات. لانه يعلم ان فرصة الذهاب للدوري الاوربي من خلال الدوري السعودي اكبر بكثير من الدوري المصري.