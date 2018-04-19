بالصور.. مجمع الملك عبدالله الطبي يستضيف برنامج ” القيادة الآمنة “

عطيه المالكي(صدى):

إستضاف مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة برنامج القيادة الآمنة ( EVOC ) لمنسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الذي بدأ تنفيذه صباح اليوم والمنظم على مدى ثلاث أيام خلال الشهر الحالي.

ويأتي ذلك ضمن خطه التدريب بمنطقة مكة المكرمة لهذا العام 2018 م ويستوجب تنفيذها ميدانياً على ساحة واسعة للتدريب على القيادة وفق بروتكولات العمل الطبي الإسعافي الطارئ.

جاء ذلك من منطلق التعاون القائم بين وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي لرفع مستوى التدريب وتطوير القدرات لكافة المسعفيين في القطاعين لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنيين وبما يكفل سلامتهم وسلامة الحالة.

وقد أفاد المدير التنفيذي لمجمع الملك عبدالله الدكتور حاتم العُمري بأهمية أقامة هذه البرامج والإعداد لها بدعمها وإستمراريه تفعيلها للمسعفين لما يعود في ذلك بالفائدة على السلامة المرورية ونقل الحالات بشكل آمن مبيناً أن مجمع الملك عبدالله مستمر عبر إدارته في إستضافه وتنفيذ بمثل هذه البرامج والدورات.

ومن جانب آخر فقد أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام الصحي والتشريفات الأستاذ فيصل السريحي أنه سبق لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الإستفادة من الساحة الخارجية للمجمع الطبي والتي تم تنفيذها مشكورة لمنسوبي مجمع الملك عبدالله الطبي في مطلع العام الحالي ضمن برنامج التكامل بين وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر.