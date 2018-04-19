تعديل موعد فتح أبواب السينما للجمهور
كشفت وزارة الثقافة عن إجراء تعديل في موعد فتح أبواب السينما أمام الجمهور؛ لافتةً إلى إنها ستنطلق اليوم الخميس بدلًا من بعد أسبوع.
وفي السياق نفسه، انطلقت السينما بشكل رسمي، أمس الأربعاء، في العاصمة الرياض، وذلك بالتعاون بين وزير الإعلام عواد العواد ومسؤولو شركة AMC ، وبحضور رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع رضا الحيدر.
ومن الجدير بالذكر، إنه توافد أمس، المدعوين من الشخصيات الرسمية والمختصين في الفن السابع؛ لحضور افتتاح السينما في مركز الملك عبد الله المالي، وسط فعاليات ترفيهية وتنظيمًا عالي المستوى.
زائر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
السينما بالخارج لا تعترف بشي اسمه صلاة ومستحيل اصلا يحددون وقت السينما بعد العشاء لنها تعمل على مدار اليوم
وبما ان السينما فتحت في السعودية فانتظروا باب ماجاء في مطالب الريبالية الفقرة الثانية بعد المية وهي عدم اقفال المحلات وقت الصلاة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 35 دقيقة
اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا..الله إن لم ترد لهم هداية عاجلة الله خذهم أخذ عزيز مقتدر الله اقطع دابر المفسدين في هذا البلد المحافظ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 33 دقيقة
اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ..اللهم إن لم ترد لهم هداية عاجلة اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر..اللهم اقطع دابر المفسدين في هذا البلد المحافظ..
عمار[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة
اخيرااااا.. السينما في السعودية
من احسن القرارات تقديم موعدها نتظرها من و.قت طوويل