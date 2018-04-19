تعديل موعد فتح أبواب السينما للجمهور

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الثقافة عن إجراء تعديل في موعد فتح أبواب السينما أمام الجمهور؛ لافتةً إلى إنها ستنطلق اليوم الخميس بدلًا من بعد أسبوع.

وفي السياق نفسه، انطلقت السينما بشكل رسمي، أمس الأربعاء، في العاصمة الرياض، وذلك بالتعاون بين وزير الإعلام عواد العواد ومسؤولو شركة AMC ، وبحضور رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع رضا الحيدر.

ومن الجدير بالذكر، إنه توافد أمس، المدعوين من الشخصيات الرسمية والمختصين في الفن السابع؛ لحضور افتتاح السينما في مركز الملك عبد الله المالي، وسط فعاليات ترفيهية وتنظيمًا عالي المستوى.