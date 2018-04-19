هوساوي يوضح سبب تأخر الزعيم في حسم الدوري وموعد اعتزاله

نواف السالم(صدى):

أكد أسامة هوساوي، مدافع الهلال السابق، أنه يمر بفترة سعيدة في حياته الكروية؛ نظراً للتويج الزعيم بلقب دوري المحترفين، وصعود نادي الوحدة للدوري.

وأضح ” هوساوي ” أنا أسباب حسم الدوري للزعيم في الجولة الأخيرة على غير عادته، حيث كان يحسمها قبلها بجولتين أو ثلاثة على الأكثر، ترجع إلى بدء الموسم باللعب في بطولة آسيا، ومشاركة لاعبي الهلال مع المنتخب، ما أدى إلى هبوط مستواهم.

وعن اعتزاله، أوضح أنه كان يريد الاعتزال بعد موسمين مع الاتفاق مع الهلال، لكن المستشار تركي آل الشيخ طب منه اللعب لموسم آخر مع نادي الوحدة وقد كان، مؤكداً أنه في حال عدم قدرة النادي على تسجيل اللاعبين سيعتزل بعد انتهاء المونديال.

وأرجع ” هوساوي ” سبب خسارة المنتخب أمام الإمارات إلى التفاؤل الزائد في الشارع السعودي، والسبب وراء الفوز على اليابان هو التشاؤم الزائد.

وأوضح أن سبب المشكلة التي تواجه اللاعبين المحترفين حالياً هي العمر وفترة الانتقال، مشيراً إلى أن الاحتراف الجيد يكون من عمر 15-16.

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