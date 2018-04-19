تعليم بيشة يكرم المتميزين في ختام الأنشطة الطلابية

سياف الشهراني(صدى):

شهد مدير تعليم محافظة بيشة نايف بن سلطان الهاجري وبحضور مساعده للشؤون التعليمية خالد بن عبدالله الغامدي وعدد من القيادات الكشفية بالوزارة ومديري مكاتب التعليم وعدد من رؤساء الأقسام، حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي 1438 /1439، الذي نظمه قسم النشاط الطلابي في مقر نادي المعلمين بالمعسكر الكشفي، حيث افتتح الهاجري 3 معارض للأنشطة الطلابية شملت “معرض الفنون التشكيلية للمعلمين، ومعرض الفنون الجميلة للطلاب، ومعرض قلوب البيئة، وتجول فيها واطلع على ما تحتويه من أعمال فنية ومجسمات جمالية شملت أكثر 700 قطعة، وبرامج علمية تهتم بقياس نسبة الأمطار وأحوال الطقس وأنواع التربة والبيئة بشكل عام .

وأكد رئيس النشاط الطلابي علي الغامدي بأن الحفل يهدف إلى إبراز الطلاب المتميزين والموهوبين والمبدعين في كافة المدارس وفي مختلف برامج ساعة النشاط في كافة مجالاته ” العلمية والثقافية والرياضية والكشفية والاجتماعية والفنية “، وفي ختام الحفل، كرم الهاجري مديري مكاتب التعليم والمدارس والمعلمين والمشرفين والطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية .