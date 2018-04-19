” الصحة ” تستعد لتنظيم فعاليات المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية 2018

سعيد العجل(صدى):

تتواصل استعدادات الصحة لتنظيم المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية 2018 يوم الإثنين القادم حيث تتضمن فعاليات المؤتمر إقامة مبادرة تطوعية تستهدف كافة فئات المجتمع لتدريبهم على سبل إنقاذ الحياة إضافة إلى عدد من الفعاليات العلمية المصاحبة والتي منها مسابقة (دوري المحاكاة – Sim Dawri ) ، ومسابقة (أكشنها يا فني المحاكاة- “Action’ha Ya Tech”) و مسابقة (فن محاكاة الإصابة – SimMoulage Contest) .

ويتضمن البرنامج العلمي المكثف للمؤتمر (50) ورقة علمية يقدمها متحدثين دوليين و محليين و (22) ورشة عمل متنوعة و متخصصة في التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين .

ويهدف المؤتمر الذي يقام هذا العام تحت شعار “المحاكاة: مساندة التحول في الرعاية الصحية”، إلى دمج المحاكاة في مناهج الدراسات العليا و علوم التمريض و التعليم الطبي بالإضافة إلى التطوير المهني للعاملين بتقنية المحاكاة للوصول إلى تكامل الأنظمة.

ووجهت “الصحة” الدعوة لكافة الممارسين الصحيين في جميع القطاعات الصحية و الأكاديمية ممن يرغبون حضور المؤتمر إلى التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للمؤتمر:هنا

الجدير بالذكر أن المؤتمر معتمد محلياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد (32) ساعة تعليم طبي مستمر و تم إقراره من أربعة منظمات عالمية للمحاكاة وهي : (الجمعية الدولية للمحاكاة في الرعاية الصحية SSH- / الجمعية الأوروبية للمحاكاة الصحية SESAM- /الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية و / جمعية التمريض الدولية للمحاكاة و التعلم INACSL).