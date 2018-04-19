وفاة وإصابة 7 عمال إثر حريق بحائل

علي العنزي(صدى):

لقى ستة عمال مصرعهم فيما أصيب السابع ونقل إلى المستشفى، إثر حريق شبّ في مسكنهم بحائل.

وصرَّح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل، المقدم نافع الحربي، بأن فرق الدفاع المدني بمدينة الحليفة التابعة لمحافظة الحائط باشرت حريقاً اندلع بمنزل يسكنه عدد من العمالة.

وأوضح ” الحربي ” ، أن الحريق أدى إلى وفاة ستة من العمل فيما أصيب السابع وتم نقله إلى مستشفى الحائط لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الجهات المختصة تجري حالياً التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.