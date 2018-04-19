البحث عن مصور الفيديو الفاضح داخل حمام نسائي

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت إحدى الحمامات الشعبية بالمغرب ، واقعة مأساوية حيث تمكنت إحدى السيدات من تصوير فيديو للسيدات داخل الحمام بدون علمهن ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وكان ندد عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل من قيام عاملات في الدعارة بتصوير السيدات داخل الحمامات الشعبية ونشرها عبر مواقع التواصل ، ما أثار صدمة وذهول السيدات اللاتي يترددن على الحمامات الشعبية بالمغرب خاصة وأنها من الطقوس المهمة في الثقافة الشعبية المغربية .

وأكدت وسائل إعلام مغربية ، أن أحد الفيديو هات التي تم تسريبها من حمام شعبي بإحدى المناطق ، صورته إحدى العاملات بالدعارة حينما كانت تتظاهر بإجرائها مكالمة هاتفية ، فيما دعت الكثير من النساء بعدم تداول مقطع الفيديو الفاضح للحد من التشهير بالنساء اللاتي تم تصويرهن دون علمهن .