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البحث عن مصور الفيديو الفاضح داخل حمام نسائي

البحث عن مصور الفيديو الفاضح داخل حمام نسائي
مليكة فؤاد(صدى):

شهدت إحدى الحمامات الشعبية بالمغرب ، واقعة مأساوية حيث تمكنت إحدى السيدات من تصوير فيديو للسيدات داخل الحمام بدون علمهن ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وكان ندد عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل من قيام عاملات في الدعارة بتصوير السيدات داخل الحمامات الشعبية ونشرها عبر مواقع التواصل ، ما أثار صدمة وذهول السيدات اللاتي يترددن على الحمامات الشعبية بالمغرب خاصة وأنها من الطقوس المهمة في الثقافة الشعبية المغربية .

وأكدت وسائل إعلام مغربية ، أن أحد الفيديو هات التي تم تسريبها من حمام شعبي بإحدى المناطق ، صورته إحدى العاملات بالدعارة حينما كانت تتظاهر بإجرائها مكالمة هاتفية ، فيما دعت الكثير من النساء بعدم تداول مقطع الفيديو الفاضح للحد من التشهير بالنساء اللاتي تم تصويرهن دون علمهن .


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