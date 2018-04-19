ربع مليار ريال تحتاجها الأندية لتجاوز القضايا الخارجية

ماجد محمد(صدى):

أعلن ياسر المسحل عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، والمسؤول عن متابعة قضايا الأندية مع الفيفا، أنه لابد من توفير نحو 250 مليون ريال لإغلاق بابا القضايا الخارجية مع الفيفا والتي تتجاوز 105 قضية.

وأوضح ” المسحل ” أن القضايا الداخلية مع غرفة المنازعات تحتاج إلى مبالغ تقدر بأكثر من 300 مليون ريال لإغلاقها.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، قد تدخل في حل جميع القضايا خلال الفترة الماضية التي صدرت فيها أحكام نافذة.

وأشار ” المسحل ” ، إلى أن القضايا الخارجية التي تمت تسويتها في الفترة الماضية تصل إلى ما يقارب الـ110 قضايا.

يشار إلى ” آل الشيخ ” يولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، بهدف تقليص حجم الديون ومساعدة الأندية لحل مشاكلها المالية من أجل الاعداد للموسم المقبل بالشكل المطلوب.