الاتحاد يسعى إلى تمديد فترة التقاضي في قضية مونتاري

نواف السالم(صدى):

يطالب محترف الفريق الأول لكرة القدم السابق في نادي الاتحاد، الغاني سولي مونتاري، الفريق بأكثر من 20 مليون ريال.

وتتطلع إدارة الاتحاد إلى تمديد فترة التقاضي في قضية مونتاري؛ تجنبًا لصدور قرار قطعي يعرض النادي لعقوبات إضافية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن حصل على حكم مبدئي من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” بدفع المبلغ.

وفي حال صادق الاستئناف على قرار الفيفا، ستتجه إدارة الاتحاد إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية لرفع استئناف آخر، مثلما حدث مع الروماني بيتوركا مدرب الفريق الذي يفاوضه النادي لتخفيض المبلغ الذي يصل مع قيمة مطالبات مونتاري إلى أكثر من 55 مليون ريال.