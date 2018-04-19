بالصور.. ترحيل 45 عاملا مخالفا بسوق ” الطوقي للإبل “

حمود العنزي(صدى):

نفذت أمانة الرياض، ممثلة في إدارة الراحة والسلامة، بمساندة شرطة منطقة الرياض، حملة مركزة على سوق ” الطوقي للإبل ” ؛ لتعقب المخالفين من العمالة، الذين يقومون بالبيع الجائل، المخالفة للأنظمة وإزالة مواقعهم.

وأسفرت الحملة عن ترحيل 45 عاملًا مخالفًا، يقومون ببيع الوقود، وأيضًا الجوالات، وبعض المواد الغذائية، داخل هناقر حديدية، وبعض مستلزمات الإبل وخياطة وحياكة الخيام.

يجدر الإشارة إلى أنه جرى إغلاق بعض المواقع، من قبل اللجنة حتى مراجعة أصحابها؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.