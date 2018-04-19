بالفيديو.. أول ظهور لرؤى الصبان بعد التقويم: ما بقدر آكل

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث به عن تركيبها لتقويم للأسنان ، وقدمت نصائح للمقدمات على إستخدامه .

وقالت رؤى في الفيديو ” على الفكرة موضوع التقويم جداً سهل .. كنت خايفة أسويه لأن بعض الناس يحسون بالألم وأنا الحمد لله ما حسيت بالألم ابداً ، هذه ماهي النتيجة النهاية ولكن لسه كمان 10 ايام ” .

وتابعت رؤى ” أهم شئ تاخدوا بالكم منه لما تحطون التقويم المؤقت ما تاكلون .. أنا بالنسبالي هذا زين حتى أنحف .. لكن البنات النحيفات لازم يشربوا حاجات دسمة بها سعرات حرارية كبيرة حتى لا يضعفون ” .