مدير مدرسة ابتدائية في أبها يعتدي على طالبين.. والجهات المختصة تحقق

أبها(صدى):

فتحت الجهات المختصة التحقيق في واقعة ضرب طالبين من مدير مدرسة في مدينة أبها بمنطقة عسير، وذلك بسبب مزحهما مع زميلين لهما بالمدرسة؛ مما دفع ولي أمر الطالبين بتقديم شكوى بالواقعة.

وأوضح فيصل عسيري، ولي أمر الطالبين أن المدير قام بضرب ابنيه أثناء لعبهما مع زميلين لهما، مضيفًا: ” لا نعلم لماذا تدخل مدير المدرسة وضرب ابنَيّ ضربا قاسيا دون حق، وكيف غاب الأسلوب التربوي عنه، خصوصًا أنه قام بضربهما بعدة كفوف على خدودهما، مما جعلهما يدخلان في حالة بكاء شديدة. ”

وتابع والد الطالبين قائلًا: ” عندما وصلت إليهما، على الفور توجهت بهما إلى مستشفى عسير المركزي، وأُجريت لهما الفحوص اللازمة، وبعدما تقدمت إلى الشرطة بشكوى تم استخراج التقرير الطبي لهما. ”

وأكد ” عسيري ” أن مدير المدرسة رفض التحقق من كاميرات المدرسة، متابعًا: ” صدمت عندما لم أجد منهم حلّا أو اعتذار، رغم الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها ابناي، خصوصًا أن زملاءهما الصغار يحاولون معرفة التفاصيل منهما في ظل صمت المدرسة. ”

وفي السياق نفسه، كشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى عسير المركزي أن: ” الضرب من طرف آخر، وبعد إجراء الفحوص الأولية تبين وجود احمرار على خدي الطالبين، ولا توجد أي إصابات أو كسور، وخرجا، ولا يحتاجان إلى مدة شفاء ما لم تحدث مضاعفات. ”