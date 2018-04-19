مدير مدرسة ابتدائية في أبها يعتدي على طالبين.. والجهات المختصة تحقق
فتحت الجهات المختصة التحقيق في واقعة ضرب طالبين من مدير مدرسة في مدينة أبها بمنطقة عسير، وذلك بسبب مزحهما مع زميلين لهما بالمدرسة؛ مما دفع ولي أمر الطالبين بتقديم شكوى بالواقعة.
وأوضح فيصل عسيري، ولي أمر الطالبين أن المدير قام بضرب ابنيه أثناء لعبهما مع زميلين لهما، مضيفًا: ” لا نعلم لماذا تدخل مدير المدرسة وضرب ابنَيّ ضربا قاسيا دون حق، وكيف غاب الأسلوب التربوي عنه، خصوصًا أنه قام بضربهما بعدة كفوف على خدودهما، مما جعلهما يدخلان في حالة بكاء شديدة. ”
وتابع والد الطالبين قائلًا: ” عندما وصلت إليهما، على الفور توجهت بهما إلى مستشفى عسير المركزي، وأُجريت لهما الفحوص اللازمة، وبعدما تقدمت إلى الشرطة بشكوى تم استخراج التقرير الطبي لهما. ”
وأكد ” عسيري ” أن مدير المدرسة رفض التحقق من كاميرات المدرسة، متابعًا: ” صدمت عندما لم أجد منهم حلّا أو اعتذار، رغم الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها ابناي، خصوصًا أن زملاءهما الصغار يحاولون معرفة التفاصيل منهما في ظل صمت المدرسة. ”
وفي السياق نفسه، كشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى عسير المركزي أن: ” الضرب من طرف آخر، وبعد إجراء الفحوص الأولية تبين وجود احمرار على خدي الطالبين، ولا توجد أي إصابات أو كسور، وخرجا، ولا يحتاجان إلى مدة شفاء ما لم تحدث مضاعفات. ”
طلال[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 52 دقيقة
لا إله إلا الله
عمار[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 50 دقيقة
ماتبقي رحمه
همس[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 49 دقيقة
لابد من محاسبته حساب عسير
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 35 دقيقة
وبعد إجراء الفحوص الأولية تبين وجود احمرار على خدي الطالبين،
أي بمعنى سعادة الباشا مربي الاجيال والمثل والأخلاق
فعل وحشي بربري ليس له مبرر ع الأطلاق
تستنكرهـ جميع الديانات السماوية
قام بصفع الخدين واهانة الوجه الذي حرم نبي الرحمة والانسانية جمعاء
محمد صلى الله ع وسلم عدم الطم ع الوجه
لا ويجيك بعد شوي واحد مدرعم ومطفي النور
يكنب فيه طلاب يحتاجون ضرب وتأديب
وفيه طلاب طرش بحر
وطرش بر وطرش جو
وطرش صواريخ توما هاكو ارض جو
بقوله سلمتك ابني فلذة كبدي الحم لك وعطني العظم
اجل اعطيه انت ولدك يا متخلف وخذ فتات بقايا قما ئم فضلات العظام
هذا إن بقي بقايا عظام فيه من الاساس
يا جاهل البعض من مربي الاجيال تلاقي زوجته تنكد ع عيشته
يصب جام غضبه ع ابناء خلق الله
اطفال احباب الله
ولاحول ولا قوة لهم إلا بالله
العلي العظيم
قلوب بيضاء لا تعرف الحقد والبغضاء
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 26 دقيقة
سعادة الوزير العيسى
انت ايها الوزير اسعدك الله ورفع قدرك
نعم انت ايها الوحش من نعول عليك آمال بعد الله
ابعاد كل متشدد سواء بفكر او عنف يدوي
انت من نناشدك ان تقلم اظافر كل متشدد ومتشددة
التعليم ليس حقل للتجارب
والإعتداء البدني مما يشكل
صدمه لدى طلابنا وارهاب نفسي
ثم بعد ذلك كلمة نتصالح
والصلح خير
سلامات من اعطاك الحق ان تعتدي ع ابناء خلق الله
من أي موقع انت تعتدي من اعطاك حق الوصاية
ع ابناء خلق الله ولطم خدودهم وان تتجرد من كل القيم الإنسانية والشفقة والرحمة
كفاية والله كفاية
متاجرة بأبنائنا واهانتهم رغم كل القرارات الصادرة
الا ان التجاوزات مستمرة
لا ويطالبون بعد عودة هيبة المعلمين والمعلمات؟؟؟
ماهي الهيبة التي يدعونها ويتشدقون بها طربا
ههههههههههههههههههههههه
احمدو الله امن وامان ورواتب عالية
الله يعز الدولة لم تقصر معكم
ولكن قليل من عبادي الشكور