مصادرة أكثر من طن خضروات في حلقة مكة

حسين العلي(صدى):

صادرت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، كميات كبيرة من أكياس البصل والبطاطس تقدر بحوالي (1200) كيلو ، والمعروضة بطرق عشوائيه ومخالفة خارج حدود المحلات ومعرضة للشمس والغبار.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح عراقي أن ذلك يأتي في إطار حرص البلدية على متابعة منطقة حلقة الخضار والتأكد من التزام الباعة بالانظمة والاشتراطات الصحية في البيع ، ومنع مثل هذه الظواهر السلبية التي تشكل ضرراً على الصحة العامة.

وكانت البلدية قد شكلت فريقا شارك فيه كلاً من : مدير إدارة الخدمات مشهور العويضي ورئيس قسم الأسواق محمد العصيمي ومشرف الأسواق شاكر العبدلي والمراقبين حسن حميد وأحمد الزهراني وإسماعيل السهلي وامين شاولي وعادل بره ومحيسن الدعدي وعبدالاله الخزاعي .

وقد تم تنفيذ حملة موسعة على سوق الخضار المركزي وضبط عدد من الباعة المخالفين ومصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة والمعروضة بطرق عشوائية ، وسلم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة ، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على أصحاب المباسط المخالفه .

واختتم رئيس البلدية أن الفرق الميدانية تتابع على مدار اليوم كافة المواقع والأسواق للتأكد من سلامة كل ما يعرض من المواد الغذائية وسلامة طرق العرض .