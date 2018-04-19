حساب المواطن يوضح الطريقة الصحيحة لكتابة الـ IBAN

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن طريقة كتابة الـ IBAN البنكي للمستفيدين بطريقة صحيحة، وذلك ردًا على مواطنة قالت إنها لا تعرف كيفية كتابة الآيبان بشكلٍ سليم.

وأشارت خدمة العملاء التابعة لحساب المواطن مجيبةً على السيدة قائلة: ” جميع الأرقام في السعودية لها هيكلة معينة فهي تبدأ بـ SA وتتكون من 24 خانة، لا تقومي بإدخال كلمة IBAN لأنها ليست جزءًا من رقم الحساب وقومي بإزالة أي فراغات في رقم الآيبان. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه شدد الحساب، في وقت سابق، على أن أي تغيير في دخل الأسرة بعد التسجيل في حساب المواطن سيؤثر في قيمة الدعم المستحق، بينما أجاب مواطن قام بتأجير بيته بالقول: ” إنه يجب إضافة قيمة الإيجار في بيانات دخل الأسرة، مؤكدًا أن ذلك ربما يؤثر على قيمة الدعم بالنقصان. ”