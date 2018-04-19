” فيفا ” يعلن عن حكام تقنية الفيديو المشاركين في كأس العالم

طلال الغامدي(صدى):

أعلن بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، عن اختيار 13 حكماً لإدارة تقنية الفيديو المساعدة للحكام في مونديال روسيا.

وأوضح رئيس ” فيفا ” ، أن الـ13 حكماً تم اختيارهم بشكل مبدئي، لكنه لم يعلن عن أسمائهم، مشيراً إلى أن 3 منهم إيطاليين، و2 من ألمانيا، وحكم هولندي، وآخر برتغالي.

وأشار ” كولينا ” إلى أنه سيكون هناك حكام عاديين آخرين سيعملون مع هذه التقنية.

وأكد ” كولينا ” ، أن التكنولوجيا لا يمكنها القضاء على الجدل في كرة القدم بشكل نهائي، ولن تقدم دائماً إجابات شافية.

يذكر أنه من المقرر أن تطبق تقنية الفيديو المساعدة للحكام، لأول مرة خلال بطولات كأس العالم في مونديال روسيا 2018.