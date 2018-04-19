” القدية ” تستعد لوضع حجر الأساس الأربعاء القادم

نايف السالم(صدى):

تستعد مدينة ” القدية ” جنوب غربي العاصمة الرياض؛ لوضع أولى لبنات إنشاء أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية بالمملكة، حيث تُعد الاولى من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 334 كيلو متر مربع، بما في ذلك منطقة سفاري كبرى، الأربعاء القادم.

ولأجل تنفيذ هذا المشروع، تحولت مدينة ” القدية ” إلى مسرح عمليات؛ حيث تحولت قطعة الصحراء لموقع مجهز، من خلال رصف الطرق، ووضع مجسمات ترسم ملامح المدينة الترفيهية.

يجدر الإشارة إلى أن مشروع ” القدية ” الترفيهي، يُعد مشروعًا رئيسيًا في قطاع الترفيه بالمملكة، وسيلعب دورًا مهمًا في تعزيز اقتصاد المملكة وتحقيق رؤية 2030.