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بالفيديو.. صدمة حليمة بولند عقب تدمير منزلها الجديد من الحسد والعين

بالفيديو.. صدمة حليمة بولند عقب تدمير منزلها الجديد من الحسد والعين
نورة الشهري(صدى):

عبرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند خلال مقطع فيديو متداول ، عن استياءها من تدمير منزلها الجديد بسبب العين والحسد .

وقالت في الفيديو ” في شئ صار معي أمس .. أنتم عارفين أمس كان اليوم كله تصوير .. ده تسجيل من فاطمة مهندسة تصميم لمنزلي الجديد بتقولي شو صار في بيتي ” .

وكشفت حليمة خلال الفيديو عن تدهور الحديقة وهدم 3 قطع من الديكورات ، وتعطل التكييف .

وقالت لها مهندسة التصميم في تسجيلات صوتية ” أنه لابد أن تقدم مذابح قبل أن تسكن المنزل ، حيث أنه أخذ عين ومحسود ” .

واضافت حليمة ” أعوذ بالله من العين أنا كنت مبسوطه كمان يومين بيتي الجديد صار جاهز أعوذ بالله ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 2 ساعتين

😱😱😱😂😂

[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 2 ساعتين

حقيقه الحسد مذكور في القرآن

[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 2 ساعتين

كل هذا من التباهي

[ عدد التعليقات: 3322 ] نشر منذ 2 ساعتين

ومن شر حاسد اذا حسد
المستعين بالله يجنبه الله الحسد ويحميه -والمرافق للشيطان قول وفعل ووووو-قريب جدا من الحسد-

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