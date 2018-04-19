بالفيديو.. صدمة حليمة بولند عقب تدمير منزلها الجديد من الحسد والعين
عبرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند خلال مقطع فيديو متداول ، عن استياءها من تدمير منزلها الجديد بسبب العين والحسد .
وقالت في الفيديو ” في شئ صار معي أمس .. أنتم عارفين أمس كان اليوم كله تصوير .. ده تسجيل من فاطمة مهندسة تصميم لمنزلي الجديد بتقولي شو صار في بيتي ” .
وكشفت حليمة خلال الفيديو عن تدهور الحديقة وهدم 3 قطع من الديكورات ، وتعطل التكييف .
وقالت لها مهندسة التصميم في تسجيلات صوتية ” أنه لابد أن تقدم مذابح قبل أن تسكن المنزل ، حيث أنه أخذ عين ومحسود ” .
واضافت حليمة ” أعوذ بالله من العين أنا كنت مبسوطه كمان يومين بيتي الجديد صار جاهز أعوذ بالله ” .
همس[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 2 ساعتين
😱😱😱😂😂
طلال[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 2 ساعتين
حقيقه الحسد مذكور في القرآن
خديجه[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل هذا من التباهي
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3322 ] نشر منذ 2 ساعتين
ومن شر حاسد اذا حسد
المستعين بالله يجنبه الله الحسد ويحميه -والمرافق للشيطان قول وفعل ووووو-قريب جدا من الحسد-