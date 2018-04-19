بالفيديو.. صدمة حليمة بولند عقب تدمير منزلها الجديد من الحسد والعين

نورة الشهري(صدى):

عبرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند خلال مقطع فيديو متداول ، عن استياءها من تدمير منزلها الجديد بسبب العين والحسد .

وقالت في الفيديو ” في شئ صار معي أمس .. أنتم عارفين أمس كان اليوم كله تصوير .. ده تسجيل من فاطمة مهندسة تصميم لمنزلي الجديد بتقولي شو صار في بيتي ” .

وكشفت حليمة خلال الفيديو عن تدهور الحديقة وهدم 3 قطع من الديكورات ، وتعطل التكييف .

وقالت لها مهندسة التصميم في تسجيلات صوتية ” أنه لابد أن تقدم مذابح قبل أن تسكن المنزل ، حيث أنه أخذ عين ومحسود ” .

واضافت حليمة ” أعوذ بالله من العين أنا كنت مبسوطه كمان يومين بيتي الجديد صار جاهز أعوذ بالله ” .