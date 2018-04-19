القبض على مواطن متهم بإطلاق النار على ” عشريني ” بالأفلاج

نايف المسلم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية، مساء أمس الأربعاء، في القبض على المواطن الذي تم اتهامه في إصابة عشريني، بطلق ناري قبل أسابيع في الأفلاج.

وبالتطرق للتفاصيل، ذكرت الجهات الأمنية، أنه عند طلب إيقاف المتهم من قبل رجال الأمن، لاذ بالفرار، لكن ” الأمن ” تتبعه، وتضيق الخناق عليه، حتى تم ضبطه.

يجدر الإشارة إلى أن الجهات الأمنية، كانت قد فتحت التحقيقات، في واقعة تعرض شاب عشريني لطلق ناري في القدم؛ من قبل آخر.

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