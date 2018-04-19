” الشورى ” يقترح إنشاء معاهد متخصصة في الضرائب وتحصيل الزكاة
ناقش مجلس الشورى، في جلسته أمس الأربعاء، التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث اقترح عدد من الأعضاء إنشاء معاهد متخصصة في مجال الضرائب، بالإضافة إلى تخصيص حساب لأصخاب الأموال الباطنة لإيداع زكواتهم فيه طواعية.
وخلال المناقشة، طالبت الدكتورة جواهر العنزي بإنشاء معهد تدريبي متخصص في الضرائب وتحصيل الزكاة، مؤكدة أن إنشاء المعهد سيضبط العملية ويجد حلول لها.
وطالب الدكتور فايز الشهري الهيئة، بالتركيز على التجارة الإلكترونية، وبحث إمكانية فرض الضريبة على بعض الشركات التي تعمل في السوق السعودية من خلال شبكة الإنترنت.
من جانبه، استنكر العضو محمد العقلا عدم تضمين التقرير سبب انخفاض الإيرادات وتحصيل الزكاة هذا العام عن الأعوام السابقة.
وأكد الدكتور خالد الدغير أنه يجب على الهيئة عدم منح رقم ضريبي لمنافذ البيع، إلا بعد التأكد من وجود نظام محاسبي محكم لمنع التلاعب.
القرشي[ عدد التعليقات: 2222 ] نشر منذ 1 ساعة
طبعآ شي فيه اخذ بسرعة الضوء تصدرون توصياتكم وموافقتكم عليه .
أما الأمور إللي فيها دفع او مصلحة للمواطن ترفضونها بالإجماع كتلك الدراسة التي تقترح مساواة رواتب
المتقاعدين بعد الوفاة أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
أو كتلك الدراسة التي غابت نهائيآ عن المشهد وهي زيادة مخصصات مستفيدي الضمان الإجتماعي وذوي
الإحتياجات الخاصة أو كتلك الدراسة التي اقترحت على المجلس بمجانية الكهرباء والماء لمن تقل رواتبهم عن
الخمسة آلآف ريال ومن تقل رواتبهم عن السبعة آلآف وخمسمئة يدفعون ربع قيمة الفاتورة ومن تقل رواتبهم
عن العشرة آلآف ريال يدفعون نصف قيمة تلك الفواتير وهكذا لقد رفضتوها بالإجماع .
أين هي مصلحة المواطن التي تدعون بأنكم تهتمون لها و التي تتحدثون عنها في كل محفل يا أعضاء المجلس ؟