” الشورى ” يقترح إنشاء معاهد متخصصة في الضرائب وتحصيل الزكاة

نايف السالم(صدى):

ناقش مجلس الشورى، في جلسته أمس الأربعاء، التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث اقترح عدد من الأعضاء إنشاء معاهد متخصصة في مجال الضرائب، بالإضافة إلى تخصيص حساب لأصخاب الأموال الباطنة لإيداع زكواتهم فيه طواعية.

وخلال المناقشة، طالبت الدكتورة جواهر العنزي بإنشاء معهد تدريبي متخصص في الضرائب وتحصيل الزكاة، مؤكدة أن إنشاء المعهد سيضبط العملية ويجد حلول لها.

وطالب الدكتور فايز الشهري الهيئة، بالتركيز على التجارة الإلكترونية، وبحث إمكانية فرض الضريبة على بعض الشركات التي تعمل في السوق السعودية من خلال شبكة الإنترنت.

من جانبه، استنكر العضو محمد العقلا عدم تضمين التقرير سبب انخفاض الإيرادات وتحصيل الزكاة هذا العام عن الأعوام السابقة.

وأكد الدكتور خالد الدغير أنه يجب على الهيئة عدم منح رقم ضريبي لمنافذ البيع، إلا بعد التأكد من وجود نظام محاسبي محكم لمنع التلاعب.