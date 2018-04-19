سكان الكويت يستيقظون على هزة أرضية قادمة من إيران

خالد الظفيري(صدى):

تأثر سكان بعض المناطق في الكويت، صباح اليوم الخميس، بهزة أرضية خفيفة ناتجة عن ارتداد لزلزال ضرب سواحل مدينة بندر بوشهر الإيرانية، وفقاً للتقارير الأولية.

وأوضح عيسى رمضان، خبير الأرصاد الجوية، أن زلزال بقوة 5.5 على مقياس رختر وبمسافة 1.2 كم من بندر بوشهر قرب الساحل الشرقي من المملكة والكويت.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” قوة الزلزال وخارطته توضح موقع ومسافة الزلزال من بندر بوشهر في ايران قبالة الساحل الشرقي من المملكة والكويت.. وقع الزلزال في الساعة 9:34 ص اليوم ” .