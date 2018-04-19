أمطار مسبوقة برياح نشطة على 6 مناطق

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ،اليوم الخميس، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات : جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة، تبوك.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، و نجران ،والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.