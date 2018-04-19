تورط 3 شركات بلجيكية في تصدير مواد لتصنيع أسلحة كمياوية في سوريا

بروكسل(صدى):

تواجه 3 شركات بلجيكية تهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة، والتورط في تصدير مواد كيميائية لتصنيع غاز الأعصاب ” السارين ” في سوريا، والذي استخدم في الهجوم الأخير على دوما السورية.

ومن بين هذه المواد، إيروبروبانول، والتي يسمح بتصدريها ويمكن استخدامها لتصنيع أسلحة كيميائية بينها غاز السارين، حيث يشتبه أن الحكومة السورية تستخدمه خلال الحرب الأهلية هناك.

وتم تصدير 168 طنا من إيزوبروبانول إلى سوريا ولبنان في الفترة بين 2014 و2016، والتي يمكن أن تستخدم أيضا في إزالة الطلاء، بحسب وسائل إعلام بلجيكية.

يذكر أن غاز السارين استخدم في هجوم خان شيخون الذي وقع في 4 أبريل 2017 ،واتُهم النظام السوري بتنفيذه، للمرة الأولى منذ اعتداء مشابه وقع أغسطس 2013، واستهدف منطقة الغوطة الشرقية.