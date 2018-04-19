تورم وجه فرح الهادي بسبب ” الفيلر “
تعرضت الفنانة الكويتية فرح الهادي، إلى تورم في وجهها بسبب حقن الفيلر.
وظهرت الهادي في مقطع فيديو لها عبر حسابها على ” سناب شات ” لتروي قصة تعرض وجهها وشفاها إلى التورم.
وقالت : شيء غريب صار معي اليوم، أنا سويت فيلر لشفتيّ والوجنتين، واستيقظت من النوم لأجد أماكن الفيلر متورمة للغاية ومؤلمة بشدة، أبدو وكأن لي خدين فوق وجنتيّ الأصليتين “.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28678 ] نشر منذ 7 دقائق
أبليس طقع في وجهك ياهبلا
وأنتي نايمه👿😂😂😂