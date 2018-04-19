تورم وجه فرح الهادي بسبب ” الفيلر “

نورة الشهري (صدى):

تعرضت الفنانة الكويتية فرح الهادي، إلى تورم في وجهها بسبب حقن الفيلر.

وظهرت الهادي في مقطع فيديو لها عبر حسابها على ” سناب شات ” لتروي قصة تعرض وجهها وشفاها إلى التورم.

وقالت : شيء غريب صار معي اليوم، أنا سويت فيلر لشفتيّ والوجنتين، واستيقظت من النوم لأجد أماكن الفيلر متورمة للغاية ومؤلمة بشدة، أبدو وكأن لي خدين فوق وجنتيّ الأصليتين “.

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