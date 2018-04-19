مدير تعليم الشرقية يؤكد على أهمية دور مراكز مصادر التعلم

سعيد العجل(صدى):

اختتم أمس مكتب التعليم بالخبر ملتقى مصادر التعليم برعايه وحضور مدير عام تعليم المنطقه الشرقيه والدكتور ناصر الشلعان فى المكتبه العامه بالخبر وذلك بمشاركة أمناء مصادر التعلم بقطاع الخبر وعدد من الشركات المختصة في تقنيات التعليم ودور للنشر فيما أقيم الملتقى بالشراكة مع الشركة الأساسية للإلكترونيات ولجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الخبر الشمالية ” رقي “.

واكد الدكتور الشلعان خلال كلمته فى الحفل على أهمية مصادر التعلم في المدرسة وتفعيل المركز بالشكل المطلوب، مشيراً إلى التحول الكبير وتطور التقنية في التعليم ومواكبة ذلك التطور بما يتوافق مع متطلبات العصر.

وأوضح مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد بن عبدالله القحطاني بأن العالم يشهد تطورا كبير في التعليم وأدواته لذا كان من المهم جدا العمل على استعراض الجديد فيه وتبادل الخبرات من خلال إقامة ملتقى مصادر التعلم، مشيدا بالعمل الذي قامت به وحدة مصادر التعلم بالمكتب وأمناء مصادر التعلم في القطاع وجهودهم المبذولة في تنظيم الملتقى كما قدم شكره للمكتبة العامة بالخبر على استضافة هذه المناسبة.

من جهته قال مشرف مصادر التعلم بمكتب تعليم الخبر ناصر العتيبي، بأن الملتقى اشتمل على عدد من أوراق العمل ومعرضاً يهدف إلى عرض محتويات مراكز مصادر التعلم في مدارسنا والأنشطة التي تقيمها المراكز في المدارس، كما يهدف إلى إكساب الأمناء المزيد من الخبرات واستعراض عدد من لمبادرات المفعلة بصورة سليمة تتوافق مع مقتضيات العصر وتطلعاته، كما تم استعرض أحدث التقنيات في التعليم من خلال مشاركة إحدى الشركات المختصة في ذلك.

وأضاف أن الملتقى استمر يومين واستقبل خلالها نحو الطلاب والمعلمين من مدارس القطاع فيما اندرج ضمن فعاليات الملتقى عددا من أوراق العمل والتي من أهمها ‏ورقة عمل بعنوان “التطوير التقني في مراكز مصادر التعلم”، فيما جاءت ورقة العمل الثانية بعنوان ” التحول نحو التعليم الرقمي”.