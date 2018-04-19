تقلبات جوية متوقعة على 4 مناطق

عادل الحربي (صدى):

أصدر نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهاً متقدما بتقلبات جوية على كل من مناطق عسير ، والباحة ،ومكة المكرمة ،والمدينة المنورة.

وستشهد منطقة عسير حالتين من التقلبات الجوية، الأولى تشمل كل من عسير ، ابها، خميس مشيط، النماص، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ولا يُستبعد سقوط زخات من البرد، في الحادية عشر صباحا.

و تشمل الحالة الثانية بيشة وتثليث ، حيث ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويُتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ولا يُستبعد سقوط زخات من البرد، في العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساءا.

وبالنسبة لمنطقة الباحة، فتشمل، الباحة، العقيق، بلجرشي، المندق، المخواة، ويُتوقع فيها هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ولا يُستبعد سقوط زخات من البرد، وتبدأ في الحادية عشر صباح اليوم، وتنتهي في التاسعة من مساء نفس اليوم.

بينما تشهد مكة المكرمة، نشاطاً في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، متوقعاً هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ولا يُستبعد سقوط زخات من البرد.

و ستشهد المدينة المنورة نشاطاً في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، متوقعاً هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ولا يُستبعد سقوط زخات من البرد. وتبدأ في الثانية عشر ظهر اليوم، وتنتهي في التاسعة مساءاً.