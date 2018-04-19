بالفيديو.. مترو الرياض بداية النهاية لسيارات ” الليموزين “

علي القرني(صدى):

أصبحت وسائل النقل عبر التطبيقات بمثابة كابوس لسائقي التاكسي ” الليموزين ” ، حيث أصبح الإقبال عليها أكثر في الآونة الأخيرة.

وفي تقرير أعد برنامج ” الله يعطيك خيرها ” عن وضع الليموزينات في مدينة الرياض، رصد رد فعل السائقين بعد التطبيقات الجديدة، وما مدى أثرها عليهم، حيث يوجد حوالي أكثر من 100 الف سيارة ليموزين عشوائية بالرياض.

وأكد أحد سائقي الليموزين أن العمل أصبح بلا فائدة بالنسبة له من بعد ظهور ” أوبر ” و ” كريم ” ، وأصبح ما يحصل مكسب مالي مثل السابق.

ومن المتوقع أن يسهم مترو الرياض في تقليل عدد رحلات السيارات بما يقارب 200 الف رحلة يومية من ضمنها الليموزينات.