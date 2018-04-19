بالفيديو.. مترو الرياض بداية النهاية لسيارات ” الليموزين “
أصبحت وسائل النقل عبر التطبيقات بمثابة كابوس لسائقي التاكسي ” الليموزين ” ، حيث أصبح الإقبال عليها أكثر في الآونة الأخيرة.
وفي تقرير أعد برنامج ” الله يعطيك خيرها ” عن وضع الليموزينات في مدينة الرياض، رصد رد فعل السائقين بعد التطبيقات الجديدة، وما مدى أثرها عليهم، حيث يوجد حوالي أكثر من 100 الف سيارة ليموزين عشوائية بالرياض.
وأكد أحد سائقي الليموزين أن العمل أصبح بلا فائدة بالنسبة له من بعد ظهور ” أوبر ” و ” كريم ” ، وأصبح ما يحصل مكسب مالي مثل السابق.
ومن المتوقع أن يسهم مترو الرياض في تقليل عدد رحلات السيارات بما يقارب 200 الف رحلة يومية من ضمنها الليموزينات.
عليان[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة
ركبتك زمان مع تكسي يوصلني الصناعيه المهم بعد 5 دقائق من صعودي
عيوني بدأت تدمع انكتم نفسي
اقسم بالله ريحه تصرع الطير خياس الله وكيلكم + المكيف خايس
عذاب
الحمدلله الى فكنا منهم ومن خياسهم بشباب سعودي زي الورده نظافه ومعطرات
وبعضهم يقدم لك مويه بارده
متفائل جداً[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 1 ساعة
دام عزك يا وطن
ابو غبدالله747[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 1 ساعة
دام عزك يا وطن