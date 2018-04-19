العمرو يستعرض تجربة الدفاع المدني بالحج مع مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرياض

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أمس الاربعاء سفير الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون السيد ميكيلي شيرفوني دورسو والوفد المرافق له في مقر المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض .

ويأتي ذلك رغبة من مندوبية الاتحاد الاروبي بالرياض بعقد اجتماع بين مستشارين من سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الاوربي بالرياض والمديرية العامة للدفاع المدني للاطلاع على تجربة الدفاع المدني السعودي في تنفيذ خطط مواجهة الطوارئ خلال موسم الحج والإجراءات الوقائية التي يتخذها الدفاع المدني لتجنب كافة المخاطر التي قد تهدد سلامة الحجاج.

وفي هذا السياق اكد سفير الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون السيد ميكيلي شيرفوني دورسو أن أداء الدفاع المدني السعودي خلال موسم الحج يقدم صورة مشرفة لكل أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية بالعالم، كما يعزز علي الاستفادة من خبرات المملكة العربية السعودية في مجال الطوارئ بالحج.

وثمن الفريق العمرو مبادرة ورغبة سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي في الاطلاع على ترتيبات الحج المعتادة التي يطبقها الدفاع المدني، مؤكدا حرص كافة الجهات الحكومية العاملة بالحج على العمل بروح الفريق الواحد واستشعار عظم المسئولية من اجل تحقيق أعلى درجات الامن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام .

وقال:”إن النجاحات التي تتحقق في مواسم العمرة والحج هي بفضل الله ثم بفضل ما توفره وتسخره حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات لنجاح مهمة الحج”.

يذكر أن سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق اطلعوا خلال الزيارة على عرض مرئي عن المديرية العامة للدفاع المدني، وآخر عن تجربة الدفاع المدني بالحج حيث تم فتح باب النقاش والإستفسارات التي طرحها الوفد.