فتح التحقيق في استدراج شركة توظيف لـ 300 فتاة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تعرضت 300 فتاة للخداع من قبل شركة توظيف ، حيث لم يحصلن على أية رواتب بحجة معاناة الشركة من ” العجز المالي “.

ومن جانبه أعلنت إمارة منطقة تبوك فتح التحقيق في شكوى نحو 300 متدربة بإحدى شركات التوظيف المعلنة على نزام التدريب المهني المنتهي بالتوظيف.

وأوضحت إحدى المتضررات أنه طُلب منهن دفع مبلغ 3500 ريال عن كل متقدمة وتسلمن سندات متضمنة تدريبا أوليا قبل التوظيف، قائلة: ” طالبنا بحقوقنا وحصلنا على وعد من المسؤولة بمكافآت شهرية 1000 ريال وتعويض مادي مقابل كل يوم 75 ريالا لكي نستمر” .

وأضافت: ” بعد الفراغ من الأشهر الثلاثة التي كانت تحت مسمى تدريب طالبنا بحقوقنا إلا أن المسؤولة أخبرتنا بأنهم لا يستطيعون تسليمنا مستحقاتنا وأن لدى الشركة عجزا ماليا “، مشيرة إلى أن الشركة طلبت منهن أخذ إجازة لمدة شهر وبعد ذلك استدعتهن لإبرام عقود ثم أخبرتهن بأنه سيتم مزاولة العمل من المنزل.