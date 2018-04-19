تتويج الفائزين بمسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن برعاية مساعد وزير الداخلية

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حفظه الله ، رعى معالي مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات المشرف على الامن العام الفريق اول سعيد بن عبدالله القحطاني ،حفل تتويج الفائزين والفائزات بمسابقة الامير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية في نسختها السابعة.

وبلغ عدد المشاركين في المرحلة الأولى من هذه المسابقة حوالي 385 متسابقاً و75 متسابقة؛ ترشح منهم عدد 64 متسابقاً و27 متسابقة، وكُرِّم بالجوائز الكبرى 25 فائزاً و14 فائزة وبلغت قيمة تلك الجوائز (1.485.000) ريال.

وقد جاءت الجوائز في مسابقة الرجال على عدد من الفروع ، الفرع الأول، حفظ القرآن كاملاً، الفرع الثاني، حفظ خمسة عشر جزءاً، الفرع الثالث حفظ عشرة أجزاء، الفرع الرابع، حفظ خمسة أجزاء، الفرع الخامس، حفظ جزأين فيما كانت افرع المسابقة للنساء على النحو التالي ، الفرع الأول، حفظ عشرة أجزاء، الفرع الثاني، حفظ خمسة أجزاء، الفرع الثالث، حفظ جزأين وقد شهدت المسابقة منذ انطلاقتها الأولى تنافساً كبيراً بين منسوبي وزارة الداخلية، خصوصاً أن حفظ القرآن الكريم يُعدُّ صيانة لهم من الفتن في مواجهة ما يهدّد أمن الوطن ومَن يعيشون على ثراه.

يذكر أن الحفل كان بحضور معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي وعدد من القيادات الأمنية بالقطاعات العسكرية بقصر الثقافة بحي السفارات.